Число жертв ДТП с минивэном и фурой в Пензенской области выросло до 8

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Число погибших в ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области увеличилось до восьми человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Как уточнил собеседник агентства, один пострадавший скончался в машине скорой помощи. Еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии.

Авария произошла 11 января примерно в 03:00 на 504-м километре трассы. По информации МВД, мужчина 1981 года рождения, управлявший минивэном, ехал в сторону Москвы, он выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

Ранее в СМИ сообщалось, что абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев погиб в автокатастрофе в Башкирии. Ему было 16 лет.

Фура опрокинулась у пересечения МКАД со Сколковским шоссе