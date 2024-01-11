Уголовное дело по факту смерти 8 человек в ДТП возбудили в Пензенской области

Фото: телеграм-канал "ПензаВзгляд | Новости"

Уголовное дело по факту смерти восьми человек в результате ДТП возбудили в Нижнеломовском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Пензенской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка СУ СКР.

По информации следствия, ДТП с участием грузовой машины и микроавтобуса произошло в Нижнеломовском районе 11 января. В результате аварии погибли восемь человек, которые находились в микроавтобусе, в том числе водитель, еще один пассажир пострадал.

В ведомстве уточнили, что сейчас следователи и криминалисты осматривают место случившегося, выполняются следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

Дело будут расследовать по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Об аварии стало известно ранее утром. Она произошла примерно в 03:00 на 504-м километре федеральной трассы "Урал". По информации МВД, мужчина 1981 года рождения, управлявший минивэном, ехал в сторону Москвы, он выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

Изначально сообщалось, что в результате ДТП погибли семь человек, которые находились в минивэне, а также двое пострадали. Позднее в СМИ появилась информация, что один пострадавший скончался в машине скорой помощи, после чего число жертв возросло до восьми. Еще одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии.

Число пострадавших в ДТП в Новгородской области достигло 16