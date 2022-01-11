Движение на ЦКАД у Новорязанского шоссе перекрыто из-за аварии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на 164-м километре ЦКАД у Новорязанского шоссе перекрыто из-за аварии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на "Автодор".

Уточняется, что для осуществления движения был организован съезд с внешнего кольца ЦКАД по направлению в Москву к дороге А107.

По предварительным данным, водитель машины Renault совершил наезд на автомобиль дорожных служб. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на МКАД в районе Волоколамского шоссе произошла авария с участием двух фур и нескольких легковых машин. При этом о пострадавших не сообщалось.

