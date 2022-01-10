Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль врезался в здание на 1-й Тверской-Ямской улице, движение в сторону центра затруднено. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На 1-й Тверской Ямской улице в районе дома 11 водитель не справился с управлением и врезался в здание. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Ранее на МКАД в районе Волоколамского шоссе произошла авария с участием двух фур и нескольких легковых машин. Информации о пострадавших и погибших нет.