Сторонник "МКУ" задержан за подготовку терактов в Тверской области

12:08
Фото: ФСБ РФ
ФСБ России задержала 18-летнего жителя Тверской области, готовившего теракты. Об этом сообщает ТАСС.
По данным спецслужб, он является сторонником украинской неонацистской радикальной молодежной группировки "МКУ".
В настоящее время ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом РФ продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении сторонников сообщества, созданного находящимся под патронажем украинских спецслужб гражданином Украины Егором Красновым.
Задержанный житель Тверской области по указанию Краснова пропагандировал идеологию массовых убийств, привлекал в сообщество "МКУ" новых членов, а также готовил теракты на объектах транспортной инфраструктуры.
Ранее сотрудники ФСБ задержали 106 сторонников "МКУ" в 37 регионах России, двоих подозревают в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения. Также трое задержанных являлись администраторами интернет-сообществ данной группировки, в которых пропагандировался экстремизм и публиковались призывы к насилию.
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