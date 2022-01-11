Сторонник "МКУ" задержан за подготовку терактов в Тверской области

Фото: ФСБ РФ

ФСБ России задержала 18-летнего жителя Тверской области, готовившего теракты. Об этом сообщает ТАСС.

По данным спецслужб, он является сторонником украинской неонацистской радикальной молодежной группировки "МКУ".

В настоящее время ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом РФ продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении сторонников сообщества, созданного находящимся под патронажем украинских спецслужб гражданином Украины Егором Красновым.

Задержанный житель Тверской области по указанию Краснова пропагандировал идеологию массовых убийств, привлекал в сообщество "МКУ" новых членов, а также готовил теракты на объектах транспортной инфраструктуры.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 106 сторонников "МКУ" в 37 регионах России, двоих подозревают в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения. Также трое задержанных являлись администраторами интернет-сообществ данной группировки, в которых пропагандировался экстремизм и публиковались призывы к насилию.