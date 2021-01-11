Спасатели реанимировали двух собак после пожара на юге Москвы

Фото: moscow.mchs.gov.ru

Столичные спасатели реанимировали двух собак после пожара в квартире на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Пожар общей площадью пять квадратных метров произошел на улице Маршала Захарова. Как сообщили в ведомстве, хозяйка покинула квартиру самостоятельно до приезда спасателей, забыв в панике двух собак и кота.

"Прибывшие спасатели потушили огонь и нашли животных. Животные находились в тяжелом состоянии. В результате проведения реанимационных действий с помощью кислородной маски и массажа сердца удалось откачать собак, к сожалению, кота спасти не смогли", – говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года в поселке Колычево в Можайском городском округе спасателям удалось освободить кота, застрявшего в решетке подвального окна жилого дома.

Прибывшие на место спасатели разжали прутья с помощью аварийно-спасательного инструмента и выпустили животное. Как выяснилось позднее, в таком положении кот просидел несколько дней.

