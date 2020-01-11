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Политика

01:58

Представитель ЦИК Абхазии рассказал о дате повторных президентских выборов

происшествия политика за рубежом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Центральная избирательная комиссия Абхазии определит дату новых выборов президента страны в течение 5 дней. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на слова ответчика в суде от ЦИК республики Гиви Габнию.

"В решении суда кассационной инстанции сказано: в течение пяти дней принять решение о проведении новых выборов. В течение пяти дней ЦИК проведет заседание", – оповестил Габния.

Ранее верховный суд Абхазии отменил итоги выборов президента страны. Своим решением судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции. Тогда результаты второго тура президентских выборов признали законными.

В четверг, 9 января, в Абхазии протестующие, требуя отставки избранного президента Рауля Хаджимбы, ворвались в здание администрации лидера Абхазии. В ходе столкновений пострадали несколько человек.

В связи с этим россиян попросили избегать места протестов в Абхазии. Подобную рекомендацию дали дипломаты РФ.

Россиянам рекомендовали избегать места протестов в Абхазии

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