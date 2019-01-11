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18:28

NASA официально отменило приглашение Рогозина в США

происшествия за рубежом

18:28

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

NASA официально уведомило Роскосмос, что приглашение главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в США пришлось отменить. Об этом РИА Новости сообщили в Роскосмосе.

По словам собеседника агентства, уведомление пришло в форме письма, которое было адресовано администратором NASA Джимом Брайденстайном на имя Дмитрия Рогозина. В госкорпорации уточнили, что Роскосмос продолжает переговоры с американскими коллегами.

Ранее Джим Брайденстайн заявил в интервью Washington Post, что приглашение Рогозина отменили под давлением американских сенаторов, которые были против визита главы Роскосмоса в США.

По мнению самого Рогозина, NASA стало жертвой борьбы президента США Дональда Трампа и Конгресса. Он пояснил, что российская сторона выступает за сотрудничество с США в космической сфере, но хотела бы видеть в NASA надежного и предсказуемого партнера.

Кроме того, глава Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович предупредил о негативных последствиях отмены визита Рогозина для совместных планов по освоению Луны и исследованию Венеры.

происшествия за рубежом

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