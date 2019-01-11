Названа причина возращения в аэропорт самолета Москва – Белгород

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Самолет авиакомпании "Руслайн", который выполнял рейс 7R-163 из Москвы в Белгород, вернулся в столичный аэропорт Внуково из-за срабатывания сигнализации пассажирской двери. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"В целях соблюдения безопасности полета экипаж самолета принял решение о возвращении в аэропорт Внуково. Посадка прошла в штатном режиме", – говорится в сообщении. Как уточняется, сейчас самолет проверяют специалисты.

Ранее сообщалось, что пока вылет самолета авиакомпании "Руслайн" отложен. При этом обратный рейс этой авиакомпании пока не отменен.