Названа причина возращения в аэропорт самолета Москва – Белгород

Самолет авиакомпании "Руслайн", который выполнял рейс 7R-163 из Москвы в Белгород, вернулся в столичный аэропорт Внуково из-за срабатывания сигнализации пассажирской двери. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
"В целях соблюдения безопасности полета экипаж самолета принял решение о возвращении в аэропорт Внуково. Посадка прошла в штатном режиме", – говорится в сообщении. Как уточняется, сейчас самолет проверяют специалисты.
Ранее сообщалось, что пока вылет самолета авиакомпании "Руслайн" отложен. При этом обратный рейс этой авиакомпании пока не отменен.
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