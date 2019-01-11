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10:46

В ульяновском ТЦ загорелась детская игровая площадка

происшествия

10:46

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Фото: vk.com

В ульяновском торговом центре "Созидатель" произошло возгорание в зоне детской игровой площадки. Пострадавших нет. Об инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях.

ЧП случилось в Заволжском районе города в четверг, 10 января. По словам очевидцев, пожарная сигнализация не сработала, эвакуация не проводилась – дети продолжали играть, в то время как работники ТЦ пытались справиться с открытым огнем.

Уточняется, что возгорание в итоге устранили с помощью огнетушителя.

происшествия

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