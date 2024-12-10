Блогер из США заявил, что установил имя угнавшего самолет Ди Би Купера

Фото: fbi.gov

Американский блогер Дэн Грайдер заявил, что смог раскрыть тайну одного из самых разыскиваемых преступников США, известного как Ди Би Купер. Об этом пишет издание The Independent.

24 ноября 1971 года мужчина, назвавшийся Дэном Купером, угнал Boeing 727 авиакомпании Northwest, летевший из Портленда в Сиэтл, угрожая бомбой в чемодане. Он потребовал 200 тысяч долларов и два парашюта.

Власти передали ему деньги и парашюты, затем воздушное судно взлетело в Мексику, но во время полета угонщик спрыгнул с парашютом через заднюю дверь лайнера. Его поиски и многолетнее расследование ни к чему не привели, он остался известным в истории как Ди Би Купер – с искаженным из-за журналистской ошибки именем.

Грайдер рассказал, что спустя 53 года ему удалось найти улики, которые свидетельствуют о причастности к делу Ричарда Маккоя, так как на ферме его родственников нашелся парашют, который ранее якобы использовал Купер. При этом сам Маккой ранее уже проходил подозреваемым, но его вина так и не была доказана. Блогер заявил, что передаст находку в ФБР, которое по следам ДНК сможет доказать вину Маккоя.

Ранее в США в возрасте 76 лет скончался советский летчик Виктор Беленко, который в 1976 году перегнал в Японию самолет-перехватчик МиГ-25. Это позволило Западу и противникам СССР изучить строение самолета, а сам мужчина получил политическое убежище и гражданство в США, где консультировал местные власти и оборонные компании.

