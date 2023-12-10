Пять человек пострадали в ДТП в Свердловской области

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Пять человек пострадали в ДТП под Краснотурьинском в Свердловской области. Об этом сообщается в телеграм-канале областной ГИБДД.

По информации ведомства, авария произошла в субботу в 15:30 по местному времени на автодороге Южный подъезд к городу Краснотурьинску. Водитель ВАЗа превысил скорость, из-за этого не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковой машиной Kia Rio.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, а также водитель и два пассажира Kia Rio. Водитель и пассажир ВАЗа были госпитализированы.

Госавтоинспекция призвала водителей не спешить при совершении обгона, а обязательно убедиться, в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона.

Ранее в Москве водитель автомобиля умер за рулем в результате отрыва тромба. Его машина въехала в столб.