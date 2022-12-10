10:34Происшествия
Пожар в усадьбе Лопухиных в центре столицы потушен
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в здании усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке в центре столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Пожар полностью потушен, ведется проливка и разборка завалов после обрушения", – сказал собеседник агентства.
Площадь пожара составила 50 квадратных метров, площадь обрушения – около 40 квадратных метров.
Пожар вспыхнул в усадьбе конца XVII века в Малом Знаменском переулке в субботу утром. Там загорелись перекрытия между вторым этажом и чердаком.
В результате произошедшего пострадал один пожарный.
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