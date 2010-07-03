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Суд приговорил фигуранта дела о теракте в метро Петербурга к пожизненному заключению

В Петербурге вынесли приговор по делу о теракте в метро
происшествия суды

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Суд в Петербурге приговорил основного фигуранта дела о теракте в метро Аброра Азимова к пожизненному заключению, сообщает News.ru.

Всего перед судом предстали 11 обвиняемых – Аброр и Акрам Азимовы, Шохиста Каримова, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Сейфулла Хакимов, Бахрам Эргашев, а также Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы.

10 фигурантов вину свою не признают. Адвокаты четырех из них указывают на необъективность следствия и суда.

Теракт произошел 3 апреля 2017 года. По версии следствия, смертник Акбаржон Джалилов пронес в метро два взрывных устройства. Одно из них обезвредили, второе было приведено в действие в поезде между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Погибли 15 человек, 67 получили ранения различной степени.

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