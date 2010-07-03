Прокурор просит пожизненного заключения для обвиняемых во взрыве в метро Петербурга

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Прокурор просит суд приговорить обвиняемого по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года Аброра Азимова к пожизненному лишению свободы. По данным следствия, он финансировал теракт и общался со смертником, передает ТАСС.

Прокурор Надежда Тихонова в рамках прений сторон попросила назначить ему пожизненное заключение и штраф в размере 1 миллиона рублей.

Кроме того, прокурор просит признать виновными и назначить пожизненное лишение свободы Акраму Азимовым, Мухамадюсупу и Ибрагиму Эрматовым.

Какое наказание прокуратура считает справедливым для остальных семи фигурантов, пока неясно.

Теракт произошел 3 апреля 2017 года в вагоне поезда на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии. В результате взрыва погибли 15 человек, еще 67 получили ранения.

По делу арестовали 11 человек: это Аброр и Акрам Азимовы, Дилмурад Муидинов, Азамжон Махмудов, Ибрагим Эрматов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова, Сейфулла Хакимов, Содик Ортиков, Бахрам Эргашев, Мухамадюсуп Эрматов. В июле 2019 года им продлили арест до ноября. Все подсудимые не признают свою вину.

Одним из организаторов теракта следователи считают Аброра Азимова. По данным СК, его брат получил в Турции деньги у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Еще одним организатором называют уроженца Узбекистана Бобиржона Махбубова, он арестован заочно.

