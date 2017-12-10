Полиция проверит обстоятельства срыва показа фильма "Полет пули"

10 декабря, 21:13
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Организатор показа фильма режиссера Беаты Бубенец "Полет пули" подал заявление в полицию после срыва мероприятия в столичном кинотеатре "Октябрь". Картина повествует о военных действиях в Донбассе в 2014-2015 годах.
"Прибывшие на место сотрудники полиции пресекли противоправные действия и доставили в территориальный отдел полиции четырех граждан. Также с заявлением обратился организатор мероприятия, проводимого в кинотеатре. По факту обращения проводится проверка", – цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МВД по столице.
Отмечается, что в отношении задержанных были составлены административные материалы. Активисты помешали показу картины, облив экран и зрительный зал резко пахнувшей жидкостью.
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