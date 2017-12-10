На "Артдокфесте" в кинотеатре "Октябрь" сорвали показ фильма о Донбассе

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Неизвестные ворвались в кинотеатр "Октябрь" и попытались сорвать показ фильма о Донбассе "Полет пули" на фестивале "Артдокфест". Об этом сообщает RT.

Хулиганы распылили в зале пахучую жидкость, после чего президент фестиваля Виталий Манский объявил об эвакуации. Он объяснил это решение тем, что никто не знает, что это за жидкость.

По данным СМИ, акцию в кинотеатре устроили активисты движения SERB. Троих уже задержали.

"Артдокфест" – фестиваль авторского документального кино, проводится в Москве ежегодно с 2007 года.