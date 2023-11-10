В Британии пассажирский самолет взлетел без двух иллюминаторов

Фото: gov.uk

В Великобритании пассажирский самолет взлетел с двумя отсутствующими иллюминаторами. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание LADBible.

Уточняется, что неисправность заметили, когда борт поднялся на высоту 4,5 километра.

По сообщению СМИ, узнавшим об инциденте пилотам пришлось развернуть судно в аэропорт вылета. После посадки специалисты осмотрели самолет и подтвердили, что двух иллюминаторов не было, еще два были не на своих местах.

Отмечается, что за день до вылета самолет использовался для съемок. Вокруг него были установлены фонари для "создания иллюзии восхода солнца". Установлено, что специальная пена вокруг иллюминаторов расплавилась или вовсе отсутствовала, а стекла деформировались.

В издании добавили, что на момент обнаружения отсутствующих иллюминаторов на борту лайнера находились 11 членов экипажа и девять пассажиров.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ изучит предложение о введении черных списков пассажиров самолетов.

Предложение выдвинул "Аэрофлот". В черный список могут начать включать пассажиров, например, за курение и мелкое хулиганство на борту. Для утверждения новых правил понадобится внести корректировки в Воздушный кодекс и КоАП РФ.

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