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Происшествия

10 ноября, 23:33

Власти Петербурга окажут материальную поддержку семье погибшего росгвардейца

происшествия

Фото: rosguard.gov.ru

Власти Санкт-Петербурга окажут материальную поддержку семье погибшего во вторник подполковника Росгвардии Евгения Захарова, передает ТАСС.

"Правительство Санкт‑Петербурга окажет семье погибшего материальную помощь и содействие в обеспечении решения вопросов по улучшению жилищных условий", – заявили в пресс-службе губернатора города.

Трагедия произошла 9 ноября. 38-летний подозреваемый в телефонном мошенничестве на юге Санкт-Петербурга попытался скрыться от полиции и сбил Захарова на автомобиле.

Боец СОБРа скончался на месте от полученных травм. У него остались жена и трое детей.

В отношении подозреваемого Алексея Покрепо возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"). По словам мужчины, на педаль газа он жал случайно.

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