Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице

Опубликована запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент начала перестрелки между подельниками Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, и помощниками полковника КГБ в отставке Эдуарда Буданцева. Запись предоставил источник РБК в СК.

На кадрах видно, как участники конфликта начинают драться, а Буданцев достает оружие. По словам очевидцев, после этого произошла стрельба. Видео было изъято сотрудниками ФСБ для проведения экспертизы.

14 декабря 2015 года у ресторана Elements в центре Москвы произошла перестрелка, в которой два человека погибли и еще семь пострадали. По данным следствия, преступная группа вымогала у хозяйки заведения 8 миллионов рублей. В ходе конфликта адвокат владелицы кафе открыл огонь из наградного пистолета.

В этом инциденте принимали, по информации СК, участие соратники криминального авторитета Захара Калашова (известного как Шакро Молодой). Сотрудники полиции не отреагировали на обращения граждан об особо тяжком преступлении и не попытались предотвратить перестрелку, считают следователи. Согласно приговору, обвиняемые получили от 3 до 4 лет лишения свободы.