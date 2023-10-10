Вертолет Армии обороны Израиля уничтожил отряд ХАМАС, пересекший границу на юге страны

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Вертолет Армии обороны Израиля уничтожил отряд ХАМАС, пересекших границу в районе кибуца Зиким на юге страны у пограничного ограждения с сектором Газа, сообщает РИА Новости.

"Силы Армии обороны Израиля утром во вторник выявили отряд вооруженных людей, проникших за заграждение в районе кибуца Зиким. После этого военный вертолет нанес удар по формированию и уничтожил его", – говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, при нападении радикальных боевиков ХАМАС на Израиль пострадали более 2,6 тысячи человек. Жертвой эскалации конфликта стал один россиянин.

Не менее 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ