Число погибших от употребления суррогатного алкоголя в Оренбуржье увеличилось до 32

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области достигло 32. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"Число поступивших в больницы с отравлением суррогатом возросло до 64, из них 32 умерли", – говорится в сообщении.

О первых случаях отравления стало известно в четверг, 7 октября. Позже в ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол.

Местными следователями был задержан один из подозреваемых. 29-летний житель города Орска, по данным правоохранителей, организовал нелегальное производство и сбыт опасной продукции в крупном размере.

Вместе с ним задержали 60-летнего жителя села Акжарского Ясненского городского округа и 47-летнюю жительницу поселка Красночабанского Домбаровского района, которые продали продукцию погибшим.

Позже была задержана 50-летняя жительница села Джасай Адамовского района, в жилище которой следователями изъяты 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечение в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел по факту отравления взяла на контроль Генпрокуратура РФ.

