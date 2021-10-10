Взрыв прогремел на месте сгоревшего склада боеприпасов на юге Казахстана

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На сгоревшем в августе складе инженерных боеприпасов на юге Казахстана прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны страны.

"Около 07:20 (04:20 по московскому времени) на территории склада инженерных боеприпасов в поселке Сарыкемер Жамбылской области произошло срабатывание поврежденного ранее пожаром взрывоопасного предмета", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, в результате взрыва не произошло дальнего разлета осколков и фрагментов, зданиям не нанесено повреждений. Людей рядом не было, никто не пострадал.

В минобороны не исключили возникновения подобных случаев в будущем.

"В настоящее время продолжаются работы по очистке технической территории от взрывоопасных предметов, где 26 августа текущего года произошел пожар", – отмечается в сообщении.

Возгорание возле одного из складов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана произошло 26 августа около 19:00 по местному времени. В общей сложности прогремело 10 взрывов. Площадь пожара составила почти 700 квадратных метров.

При ликвидации последствий взрывов и пожара погибли 13 человек. 100 – получили ранения. Большинство из них – спасатели, военные, сотрудники прокуратуры.

