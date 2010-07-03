Информация о пожаре в центре Кулакова не подтвердилась

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информация о возгорании в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова не подтвердилась.

В пресс-службе МЧС сообщили Москве 24, поступил сигнал о возгорании по адресу: улица Академика Опарина, дом 4. Экстренные службы прибыли к месту ЧП, однако признаков загорания не обнаружили. Эвакуации людей из здания не потребовалось.

Ранее пожарные спасли пятилетнего ребенка при ликвидации пожара в многоэтажке на юге столицы. Пожар произошел в одной из квартир по адресу: Востряковский проезд, дом № 21, корпус 2.

