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Взрыв прогремел близ австрийского Линца, сообщает газета Kronen Zeitung. ЧП произошло на станции по переработке мусора на территории аэропорта в городе Хершинг.

Предварительно, девять человек получили ранения. В тяжелом состоянии находятся трое из них.

Линц – город в Верхней Австрии, расположенный на реке Дунай между Зальцбургом и Веной.

В сентябре девять человек пострадали в результате взрыва газа в супермаркете в Австрии. Инцидент произошел в городе Санкт Йодок ам Бреннер. Как уточняется, после взрыва начался пожар, в результате чего произошло обрушение дома.

В августе произошел взрыв газа в немецком городе Хитцаккер в Нижней Саксонии. В результате взрыва пострадали четыре человека, в том числе двое россиян в возрасте 18 и 24 лет. Ожоги также получили 80-летняя немка и 21-летний гражданин Танзании.

