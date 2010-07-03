Три рейса Екатеринбург – Москва задержаны из-за нештатной посадки Ан-12

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Три рейса в Москву задерживаются в Екатеринбурге из-за временного закрытия аэропорта Кольцово, сообщает Агентство "Москва".

Всего задерживается вылет шести рейсов авиакомпаний "Победа", "Уральские авиалинии" и "Аэрофлот".

Ранее в Кольцово прошла внештатная посадка военного самолета Ан-12. У лайнера не вышли шасси. После инцидента аэропорт временно закрыли.

По предварительным данным, на борту Ан-12 находились 20 человек. Никто не пострадал. В настоящее время аэропорт ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций.