10 сентября, 19:07

РИА Новости: восемь человек погибли после ударов Израиля по Сане

Восемь человек погибли после ударов Израиля по Сане – СМИ

Фото: AP Photo

Восемь человек погибли и не менее 12 пострадали после израильских ударов по офису отдела морального наставничества Минобороны правительства движения "Ансар Аллах" в центральной части Саны, заявил РИА Новости источник в местных органах власти.

По словам собеседника агентства, ранения получили в том числе журналисты, как мужчины, так и женщины.

В свою очередь, министерство здравоохранения правительства хуситов на подконтрольных ему территориях сообщило в эфире телеканала Al Masirah, что из-за атаки погибли девять человек, а пострадали 118.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты хуситов вечером 10 сентября. Целью стали военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации и хранилище топлива в районах Саны и Эль-Джауф в Йемене.

Удары стали ответом на атаки хуситов на Израиль, в том числе с использованием БПЛА и ракет ракет класса "земля – земля", пояснили в ЦАХАЛ.

Тем не менее, как отметил военный представитель движения Яхья Сариа, нападение еврейского государства удалось отразить.

Новости мира: израильская армия ночью атаковала Йемен

