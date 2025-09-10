Люди эвакуированы с пляжей Краснодарского края из-за атаки ВСУ

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Людей эвакуировали с пляжей Краснодарского края в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Широкой балки. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем телеграм-канале, передает RT.

Отдыхающих попросили уйти с пляжей в Широкой Балке, Абрау-Дюрсо и Южной Озереевке.

По словам Кравченко, фрагменты вражеского дрона повредили нежилое строение. В результате никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб.

Новороссийск подвергался еще одной атаке утром 10 сентября. Тогда по всей береговой линии города звучали сирены, а российские военные отражали нападение безэкипажных катеров. Местных жителей призвали укрыться дома или в других безопасных местах.

В этот же день удар был нанесен по зданию правительства Белгородской области. В результате оказались повреждены фасад и окна, а фрагменты дрона упали на частный дом, вызвав пожар. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

После этого власти временно приостановили деятельность крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе.