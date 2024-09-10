Мужчина избил пассажира на станции метро "Кленовый бульвар"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В столице пассажира избили на станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, нападавшим стал 35-летний мужчина, который, "грубо нарушая общественный порядок, осознавая общественную опасность своих действий, из хулиганских побуждений" повалил одного из пассажиров на пол и нанес ему несколько ударов ногой по туловищу. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура Московского метрополитена будет контролировать привлечение нападавшего мужчины к уголовной ответственности по статье 116 УК РФ ("Побои").

Ранее на станции "Севастопольская" мужчина избил пассажира метро. Полицейские задержали нападавшего, его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью 47-летнему жителю столицы.