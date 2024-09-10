10 сентября, 09:18Происшествия
Около 20 человек пострадали в результате съезда автобуса с трассы в Якутии
Фото: 123RF/savmaster
Около 20 человек пострадали из-за съезда автобуса с трассы в Алданском районе Якутии. Об этом в телеграм-канале сообщило региональное управление Госавтоинспекции.
По данным ведомства, ДТП случилось 10 сентября в районе 520-го километра федеральной автодороги "Лена". В салоне перевернувшегося автобуса находились более 20 пассажиров. На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и службы спасения.
Ранее в Пермском крае автобус с воспитанниками спортивной школы врезался в грейдер. Внутри автобуса находились 12 детей, а также тренер и двое сопровождающих. В результате аварии пострадали пятеро детей и трое взрослых. Они госпитализированы, им оказана медпомощь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
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