Три человека погибли при столкновении поездов в Хорватии – СМИ

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При столкновении пассажирского и грузового поездов в районе города Новска в Хорватии погибли как минимум три человека, передает национальный телеканал HRT.

Также сообщается, что как минимум 11 пострадавших госпитализированы.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд врезался в грузовой состав в районе города Новска в Хорватии. Ведется операция по спасению. На месте происшествия работают пожарные, спасатели и медики. На место аварии также отправился премьер Андрей Пленкович с несколькими министрами.