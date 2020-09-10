В Испании ограбили и изнасиловали женщину на нудистском пляже

11:13
Фото: ТАСС/Zuma
Испанская полиция приняла заявление туристки, которая сообщила, что ее ограбили и изнасиловали на нудистском пляже курорта Мазаррон. Об этом сообщает "Газета.ру".
52-летняя женщина сообщила, что она загорала, когда к ней подошел неизвестный, ударил ее, а затем изнасиловал. Перед тем как скрыться, злоумышленник забрал сумку туристки и мобильный телефон.
На призывы женщины о помощи среагировала отдыхающая на пляже пара. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
Полиция подозревает в нападении на туристку 30-летнего выходца из Северной Африки.
Ранее в Москве полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на женщину. Инцидент произошел в районе Новогиреево. Мужчина ударил прохожую по голове и украл ее сумку.
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