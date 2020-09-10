Житель Забайкалья раздал на милостыню похищенный миллион рублей

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Полиция задержала в Приаргунском районе Забайкальского края мужчину, который раздал украденные деньги на благотворительность. Об этом сообщает РИА Новости.

Подозреваемым оказался 23-летний житель села Новоцурухайтуй Приаргунского района. Согласно оперативным данным, мужчина проник в один из бутиков торгового центра поселка Приаргунск, разбив стекло. Из помещения он вынес три ноутбука и сейф, в котором хранились 800 тысяч рублей.

Мужчина признался, что часть похищенных денег раздал просившим милостыню, еще часть опустил в ящики для пожертвований. При этом при себе у него нашли только 57 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.

Утром 10 сентября стало известно о задержании мужчины, который ограбил отца своей девушки. Из квартиры он вынес ювелирные изделия общей стоимостью 7 миллионов рублей.

