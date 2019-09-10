Склад загорелся в промзоне в Нижегородской области

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В Нижегородской области произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов. Площадь возгорания составила 5 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в промзоне Кудьминская в Богородском районе. Там загорелось складское помещение, предназначенное для хранения масла.

В МЧС уточнили, что горят два склада – один кирпичный, второй – металлический, а также два административных здания, три автомобиля и бочки с маслом. Пожар тушат 96 человек и 26 единиц техники.

По данным ТАСС, пострадали два человека. "Пока (есть информация) о двух пострадавших. Одного увезли в ожоговый центр, решается вопрос о госпитализации второго в 13-ю больницу Нижнего Новгорода", – сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

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