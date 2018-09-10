Таксист отбился от вооруженных грабителей на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Водитель такси дал отпор троим вооруженным грабителям на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел поздним вечером в воскресенье, 9 сентября на улице Сталеваров. На таксиста 1993 года рождения напали пассажиры.

Злоумышленники выхватили ключи из замка зажигания Ford Focus, и, угрожая водителю ножом, избили его и пытались отобрать деньги и телефон.

Однако мужчина оказал неизвестным сопротивление, и те скрылись ни с чем. В МВД проводят проверку.