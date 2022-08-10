Глава Курской области сообщил об устранении повреждения на железной дороге

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Повреждение на железнодорожном перегоне "Льгов-Суджа" устранили. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, движение по дороге восстановили.

Ранее Старовойт рассказал об обнаружении повреждения путей на железной дороге. Среди версий произошедшего рассматривалась попытка подрыва. Старовойт пояснил, что этот участок дороги используется для маневровых работ с грузовыми вагонами.

