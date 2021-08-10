Один человек погиб в ДТП на западе Москвы

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Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии с участием двух автомобилей на западе Москвы. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Уточняется, что ДТП произошло на пересечении улиц Рябиновая и генерала Дорохова.

"В результате пострадали два человека, один погиб", – говорится в сообщении.

На месте сейчас работают сотрудники ДПС, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Накануне два автомобиля столкнулись на Тверской улице в центре столицы. Авария произошла в районе 22 дома. По предварительным данным, водитель Mercedes AMG GT неправильно выбрал дистанцию, из-за чего столкнулся с попутно двигавшимся Mercedes E-200. От удара первого отбросило на полосу встречного движения, затем на тротуар и в стену отеля.

В результате аварии водителя Mercedes E-200 госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Водителя спорткара увезли в больницу в бессознательном состоянии с ушибом головного мозга.