Заседание по делу Марии Хачатурян назначено на 17 августа

20:39
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Рассмотрение дела Марии Хачатурян продолжится в Бутырском районном суде столицы 17 августа. Процесс пройдет в закрытом для прессы и слушателей режиме, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
"Следующее закрытое судебное заседание по делу Марии Хачатурян отложено на 17 августа на 14:30", – заявила пресс-секретарь суда Ирина Минкина.
На момент совершения убийства отца Марию признали невменяемой. Решается вопрос о назначении принудительного лечения для нее.
Ранее сообщалось, что суд продлил младшей из сестер Хачатурян Марии меру пресечения в виде запрета определенных действий. Суд также дополнительно запретил ей, как и старшим сестрам, участие в публичных массовых мероприятиях.
Дело старших сестер Крестины и Ангелины Хачатурян рассмотрят присяжные. Процесс пройдет в открытом режиме, отбор состоится 31 августа.
По данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян в квартире на Алтуфьевском шоссе нанесли своему 57-летнему отцу многочисленные удары ножом и молотком по телу и голове. От полученных травм тот скончался. Следствие подтверждает, что мотивом стала неприязнь из-за причинения "на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий, что учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства".
Суд запретил младшей из сестер Хачатурян участвовать в публичных массовых мероприятиях
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