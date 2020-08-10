Заседание по делу Марии Хачатурян назначено на 17 августа

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Рассмотрение дела Марии Хачатурян продолжится в Бутырском районном суде столицы 17 августа. Процесс пройдет в закрытом для прессы и слушателей режиме, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Следующее закрытое судебное заседание по делу Марии Хачатурян отложено на 17 августа на 14:30", – заявила пресс-секретарь суда Ирина Минкина.

На момент совершения убийства отца Марию признали невменяемой. Решается вопрос о назначении принудительного лечения для нее.

Ранее сообщалось, что суд продлил младшей из сестер Хачатурян Марии меру пресечения в виде запрета определенных действий. Суд также дополнительно запретил ей, как и старшим сестрам, участие в публичных массовых мероприятиях.

Дело старших сестер Крестины и Ангелины Хачатурян рассмотрят присяжные. Процесс пройдет в открытом режиме, отбор состоится 31 августа.

По данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян в квартире на Алтуфьевском шоссе нанесли своему 57-летнему отцу многочисленные удары ножом и молотком по телу и голове. От полученных травм тот скончался. Следствие подтверждает, что мотивом стала неприязнь из-за причинения "на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий, что учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства".