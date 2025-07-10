Эвакуация жителей началась из 325 населенных пунктов Харьковской области

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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона заявил об эвакуации жителей из 325 населенных пунктов региона.

По его словам, из некоторых населенных пунктов уже вывезли всех граждан.

"Продолжается обязательная эвакуация из Шевченковской общины", – передает слова Синегубова РИА Новости.

Ранее глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил о полном освобождении территории региона от украинских формирований. По его словам, доклад об этом поступил 28 июня.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вопрос о полном освобождении ЛНР переадресовал в Минобороны России, так как эта тема затрагивает ход спецоперации. Оборонное ведомство пока не подтвердило информацию об освобождении.