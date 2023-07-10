Пожар в ангаре на юге Москвы полностью ликвидировали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре на юге Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Пожар на юге Москвы полностью ликвидирован", – сказал собеседник агентства.

Сообщения о пожаре поступило 10 июля в районе 18:00. Огонь охватил здание, в котором расположен автосервис. Площадь возгорания на пике достигла 200 квадратных метров. Во время тушения огня частично обрушилась кровля здания на площади 50 квадратных метров.

В связи с пожаром автобусы маршрутов м96, м97, №852, с908, с941, с960 и с970 временно перестали останавливаться на остановке "17-й автобусный парк", которая расположена недалеко от горящего здания.

Открытое возгорание ликвидировали в 19:45.

Кровля ангара частично обрушилась при пожаре на юге Москвы