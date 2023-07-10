Открытое горение в ангаре на юге Москвы ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре на улице Подольских Курсантов на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Москве", – говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила 10 июля в районе 18:00. Огонь охватил здание, в котором расположен автосервис.

Площадь возгорания достигала 200 квадратных метров. Во время тушения огня частично обрушилась кровля здания на площади 50 квадратных метров.

Из-за ЧП автобусы маршрутов м96, м97, №852, с908, с941, с960 и с970 временно перестали останавливаться на остановке "17-й автобусный парк", которая расположена недалеко от горящего здания.