Пожар на складе в Санкт-Петербурге потушили

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали возгорание в производственно-складском здании в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В 14:12 пожар полностью ликвидирован", – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что информация о пострадавших не поступала. Превышения концентрации в воздухе химических опасных веществ после произошедшего зафиксировано не было.

Утром 10 июля в Санкт-Петербурге загорелся склад на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Огонь быстро распространялся из-за высокой пожарной загрузки.

Как отмечали в МЧС, из здания были эвакуированы 7 человек. К тушению возгорания были привлечены 110 человек и 27 единиц техники. В 07:04 возгорание было локализовано.



Пожар в чайхане ликвидировали в Краснодаре