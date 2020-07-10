Временный президент Боливии заразилась COVID-19

Фото: AP/TASS/Natacha Pisarenko

Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом политик сообщила в своем Twitter.

"Результаты теста на COVID-19 оказались положительными", – написала она.

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020

Аньес отметила, что чувствует себя нормально. Политик продолжит работу, находясь на изоляции.

Ранее коронавирусом заразились министр здравоохранения Боливии, глава Центрального банка и глава администрации президента.

7 июля президент Бразилии сообщил о наличии симптомов COVID-19. При этом не уточнялось, о каких именно симптомах заболевания идет речь.

Позднее тест подтвердил наличие коронавируса у бразильского лидера.