Временный президент Боливии заразилась COVID-19

01:58
Фото: AP/TASS/Natacha Pisarenko
Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом политик сообщила в своем Twitter.
"Результаты теста на COVID-19 оказались положительными", – написала она.
He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020
Аньес отметила, что чувствует себя нормально. Политик продолжит работу, находясь на изоляции.
Ранее коронавирусом заразились министр здравоохранения Боливии, глава Центрального банка и глава администрации президента.
7 июля президент Бразилии сообщил о наличии симптомов COVID-19. При этом не уточнялось, о каких именно симптомах заболевания идет речь.
Позднее тест подтвердил наличие коронавируса у бразильского лидера.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».