В Татарстане задержаны подозреваемые в хищении бюджетных 700 млн руб

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Полицейские Татарстана задержали двоих подозреваемых в хищении 700 миллионов рублей бюджетных денег на поставках нефтепродуктов. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк написала в телеграм-канале.

Предварительно установлено, что злоумышленники использовали реквизиты подконтрольных компаний, с которыми было заключено 485 госконтрактов. Они предусматривали поставку нефтепродуктов в бюджетные учреждения на общую сумму 700 миллионов рублей на территории более 30 российских регионов. При этом фактически обязательства в отношении заказчиков умышленно не выполнялись, подчеркнула Волк.

Возбуждены 22 уголовных дела по статье о мошенничестве. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, другой заключен под стражу. В настоящее время устанавливаются все эпизоды и участники преступных действий, уточнила представитель МВД.

Ранее в Севастополе возбудили уголовное дело о хищении свыше 176 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год Минобороны РФ подписало контракт с индивидуальным предпринимателем Виктором Бойчуком на поставку древесины. Однако бизнесмен передавал подложные документы о качестве и стоимости продукции. В результате суд арестовал предпринимателя.