Замглавы Центра госэкспертизы Росгвардии арестовали по делу о мошенничестве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Заместителя начальника Центра госэкспертизы Росгвардии Алексея Снегирева арестовали на два месяца. Он проходит по делу о мошенничестве, сообщил в своем телеграм-канале глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Депутат отметил, что его подозревают в производстве подложной экспертизы.

"По предварительным данным, подрядчики завысили смету на ремонт здания МВД в Газетном переулке, представив на экспертизу фальсифицированные документы. За положительное заключение Снегирев, как предполагает следствие, мог получить "откат", – уточнил парламентарий.

По словам депутата, в деле также замешаны бывший глава управления организации капитального строительства департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД Дмитрий Петрухин, его бывший заместитель Вадим Сафьянов и директор ООО "Энергострой" Максим Иванов.

Хинштейн уточнил, что было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). В кабинете и доме Снегирева были обыски, подчеркнул он.

Ранее бывшего директора института технологического развития ракетно-космической промышленности Московского государственного технологического университета "Станкин" Григория Зусева и коммерческого директора ООО "ТСД-сервис" Алексея Топоркова обвинили в хищении 105,8 миллиона рублей. Подозреваемые не признали вины и заявили, что все этапы исполнения работ проверялись военной приемной комиссией.

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