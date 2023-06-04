Красноярского директора фонда капремонта Попелышева арестовали по делу о взятке

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Ленинский районный суд Красноярска арестовал руководителя регионального фонда капремонта многоквартирных домов Михаила Попелышева по делу о получении взятки в размере пяти миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре.

"Ленинский районный суд Красноярска заключил под стражу на два месяца генерального директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории края", – говорится в сообщении.

Сотрудники регионального управления ФСБ РФ задержали Попелышева в момент получения взятки. По данным следствия, после вступления в должность в апреле 2023 года он предложил знакомому предпринимателю покровительство фонда за 12 миллионов рублей. Часть суммы ему передали 2 июня 2023 года.

В ходе обысков у арестованного изъяли порядка шести тысяч долларов, дорогие часы, ювелирные украшения, сертификаты на бриллианты и автомобиль.

До этого бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко приговорили к 9 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями и взяточничество. Помимо этого, суд удовлетворил иск ГП о взыскании с Максименко более 330 миллионов рублей в счет возмещения вреда в доход РФ. Его также лишили специального звания генерал-лейтенанта внутренней службы ФСИН РФ и госнаграды.



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