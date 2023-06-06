Третье уголовное дело возбудили в отношении экс-главы иркутского Минздрава Сандакова

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Следователи возбудили третье уголовное дело в отношении бывшего главы Минздрава Иркутской области Якова Сандакова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере")", – говорится в сообщении.

Следствие считает, что весной 2022 года чиновник с целью легализовать полученные путем взяточничества 8 миллионов рублей совершил ряд операций с ценными бумагами на торговой площадке. Средства от продажи ценных бумаг он вложил в приобретении недвижимости – квартиры в Москве.

До этого Сандакова арестовали в ноябре 2022 года по делу о получении взятки в размере 7 миллионов рублей и мошенничестве. В материалах следствия уточнялось, что мужчина, будучи министров здравоохранения Иркутской области, получил через посредника 7 миллионов рублей в качестве благодарности за помощь в заключении госконтракта на поставку эндоскопических систем.

Помимо этого, глава иркутского Минздрава получил 10 миллионов рублей путем использования незаконной схемы завышения рыночной стоимости медоборудования, приобретаемого для медучреждений через аукционы. Он предпринимал усилия для победы нужной ему компании.

