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Происшествия

В Сомали 27 человек погибли при взрыве снаряда в местной деревне

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Как минимум 27 человек погибли и еще 53 пострадали в результате взрыва ранее не разорвавшегося снаряда в Сомали. Об этом сообщает местное агентство SONNA в Twitter.

Уточняется, что инцидент произошел в деревне Мурале региона Нижняя Шабелле. Среди погибших большинство составляют дети.

Ранее сообщалось, что не менее 16 человек погибли в результате взрыва в мечети в провинции Бадахшан, которая находится на севере Афганистана.

До этого девять человек пострадали после сильного пожара, охватившего парк развлечений "Карлс Эрдберхоф" в коммуне Вустермарк рядом с Берлином.

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