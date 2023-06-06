Мертвую семью россиян обнаружили в квартире в Сербии – СМИ

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Семью граждан России обнаружили мертвой в пригороде Белграда в Сербии. Тела мужа, жены и девятилетнего ребенка нашла полиция, сообщает издание Kurir.

По информации СМИ, соседи услышали крики в квартире россиян и вызвали правоохранителей. Полицая взломала дверь и обнаружила внутри три трупа. По предварительным данным, муж мог убить жену и сына, а затем покончить с собой.

Газета выяснила, что российская семья переехала в Сербию в 2022 году. Два месяца назад они купили в собственность квартиру в белградском пригороде Панчево. Мужчина был по профессии хирургом, женщина – врачом-педиатром.

Ранее стало известно, что тело воспитательницы детского сада, которую считали пропавшей без вести, нашли с множественными ранами в Петербурге. Труп обнаружили на 12-м этаже жилого дома в Колпине. Женщине было около 46 лет.

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