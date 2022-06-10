Медики рассказали о состоянии устроившего стрельбу в храме Петербурга

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Мужчине, который нанес себе увечья в храме Петербурга, провели операцию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Елизаветинской больницы.

В настоящее время, как уточнили в медучреждении, пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

"Он сейчас находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, пока что без изменений", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в четверг, 9 июня. Росгвардия приехала к месту ЧП в храме на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга. Правоохранителей вызвали, нажав тревожную кнопку. В результате происшествия ранение получил мужчина, остальные люди не пострадали.